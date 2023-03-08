Армія РФ не може визначитися, де краще наступати, - розвідка Британії

Армія країни-агресора РФ протягом трьох місяців безуспішно наступала в районі Вугледару. Тепер російське командування вимушене розриватися між новою спробою захопити місто та боями в районі Бахмута та Кремінної

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Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Там зазначають, що 4 березня Міноборони РФ опублікувало відео рідкісного приїзду міністра Сергія Шойгу на тимчасово окуповані території України.

"Є ймовірність, що це частково стало відповіддю на нещодавні кадри власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який відвідував своїх найманців на передовій", - підкреслюють у розвідці.

Там додають, що єдиним російським командиром, який потрапив на відео із Сергієм Шойгу виявився генерал-полковник Рустам Мурадов. Він відповідає за Вугледарський напрямок на Донеччині, де за останні три місяці провалилися кілька російських штурмів.

"Донедавна російське командування, ймовірно, розглядало прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно значущого успіху. Російські планувальники, ймовірно, зіткнулися з дилемою: спробувати наступний штурм Вугледара чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ поблизу Бахмута та Кремінної", - наголошують в розвідці Британії.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що оборона Бахмута Донецької області продовжує виснажувати сили українських оборонців та російських окупантів.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межами Бахмута. Тактичні "штурмові загони", які ворог використовував для наступу на місто, не здатні вести маневрену війну.