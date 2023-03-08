Армия РФ не может определиться, где лучше наступать, – разведка Британии

Армия страны-агрессора РФ в течение трех месяцев безуспешно наступала в районе Угледара. Теперь российское командование вынуждено разрываться между новой попыткой захватить город и боями в районе Бахмута и Кременной.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там отмечают, что 4 марта Минобороны РФ опубликовало видео редкого приезда министра Сергея Шойгу на временно оккупированные территории Украины.

"Есть вероятность, что это отчасти стало ответом на недавние кадры владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, посещавшего своих наемников на передовой", - подчеркивают в разведке.

Там добавляют, что единственным российским командиром, попавшим на видео с Сергеем Шойгу, оказался генерал-полковник Рустам Мурадов. Он отвечает за Угледарское направление в Донецкой области, где за последние три месяца провалились несколько российских штурмов.

"До недавнего времени российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в Угледаре как ключевой способ достичь оперативно значимого успеха. Российские военные, вероятно, столкнулись с дилеммой: попробовать следующий штурм Угледара или поддерживать интенсивные бои дальше к северу вблизи Бахмута и Кременной", - подчеркивают в британской разведке.

Ранее в разведке Британии сообщали, что оборона Бахмута Донецкой области продолжает истощать силы украинских защитников и российских оккупантов.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), российским войскам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределами Бахмута. Тактические "штурмовые отряды", которые враг использовал для наступления на город, не способны вести маневренную войну.