РФ все больше ограничивает выезд чиновников за границу: британская разведка назвала причину

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия все больше ограничивает заграничные поездки российских чиновников. Такие меры принимаются, чтобы предотвратить побег или дезертирство.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что некоторые чиновники, вероятно, вынуждены были отдать свои паспорта ФСБ.

По информации разведки, находящиеся ближе к центру власти сотрудники сталкиваются с более жесткими ограничениями. В частности, кремлевским чиновникам запрещены все заграничные поездки на отдых.

Это расширение существующих мер, принятых еще в советское время. Ограничения на поездки были ужесточены после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

"Эти меры, вероятно, предназначены для предотвращения бегства или дезертирства все более недовольных чиновников", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что существует реальная возможность того, что ограничения на поездки будут усиливаться для все большего числа работников государственного сектора.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что в Кремле усиливается внутренняя борьба политических элит за влияние. Лидер РФ Владимир Путин начал терять контроль над информационным пространством России и не может действовать для его восстановления.