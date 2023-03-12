Путин потерял контроль над российским инфопространством — ISW

В Кремле усиливается внутренняя борьба политических элит за влияние. Лидер РФ Владимир Путин начал терять контроль над информационным пространством России и не может действовать для его восстановления.

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К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW), говорится в отчете за 11 марта.

Накануне в Москве организовали форум Практические и технологические аспекты информационно-когнитивной войны в современных реалиях. В ходе панельной дискуссии спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что "Кремль не может воспроизвести сталинский подход по созданию современного эквивалента советского информбюро для централизованного контроля внутреннего информационного пространства России из-за борьбы между неопределенными кремлевскими "элитами".

В ISW ранее замечали внутренние разногласия в окружении Путина, теперь, по мнению экспертов, Захарова подтвердила такое утверждение.

В частности, в Институте изучения войны считают, что спикер МИД подтвердил несколько предыдущих оценок ISW:

что между ключевыми членами ближайшего окружения Путина существует внутренняя борьба в Кремле;

что Путин со временем в значительной степени уступил российское информационное пространство другим политикам;

что Путин, очевидно, не в состоянии предпринять решительных действий по восстановлению контроля над российским информационным пространством.

Ранее представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что инцидент в Брянской области является "частью трансформационных процессов в России", что означает, что "Россия начинает просыпаться от диктатуры Путина".