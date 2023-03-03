В ISW объяснили, о чем свидетельствует инцидент в Брянской области

События в Брянской области РФ показали недовольство действиями Кремля среди российских блоггеров, ожидавших официального объявления войны Украине.

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Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Там напоминают, что Кремль обвинил Украину в вторжении на границу в Брянской области России 2 марта, что украинские официальные лица опровергли.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что "несколько десятков" украинских диверсантов совершили вооруженное вторжение в села Любенчане и Сушаны на международной границе. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) удвоила обвинения Богомаза и заявила, что Национальная гвардия России (Росгвардия) провела операцию по "ликвидации" украинских диверсантов, якобы убивших одного человека и взявших в заложники до шести человек.

Российские блоггеры и пропагандисты распространяли разную информацию о количестве погибших и заложников, в том числе утверждали, что украинские диверсанты обстреляли школьный автобус. Тогда президент России Владимир Путин очень быстро ответил на эти заявления, утверждая, что "неонацисты" совершили "теракт" против Брянской области.

Украинские официальные лица отрицали обвинения Кремля в причастности Украины к событиям в Брянской области и утверждали, что российские официальные лица могут столкнуться с проблемами из-за усиления партизанской активности в России.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские обвинения являются сознательной "провокацией", которая имеет целью напугать российский народ, чтобы убедить, что России нужно продолжать воевать в Украине.

Представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что инцидент в Брянской области является "частью трансформационных процессов в России" и указал на межэтнические, межрелигиозные и социально-экономические конфликты среди россиян в России.

Юсов также отметил, что публичные заявления 2 марта от лиц, взявших на себя ответственность за вторжение, показывают, что "Россия начинает просыпаться против кровавой диктатуры Путина".

Юсов, вероятно, ссылался на две видеозаписи, загруженные бойцами Добровольческого корпуса России, утверждавших, что они пересекли международную границу Брянской области, чтобы "освободить" сограждан России от диктатуры Путина без ущерба гражданскому населению России.

"Русский добровольческий корпус утверждает, что это общероссийское вооруженное формирование, базирующееся в Украине, действующее под Вооруженными Силами Украины, однако непонятно, связана ли эта группа с украинскими военными. Пользователи соцсетей установили геолокацию одного из двух видео, на котором двое военнослужащих с флагом стоят в Сушанах. Сейчас ISW не может независимо проверить заявления российского, украинского или российского добровольческого корпуса, и два видео, на каждом из которых изображены два мужчины в форме, держащие флаг, остаются единственным доступным конкретным доказательством того, что что-то произошло", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что инцидент в Брянской области вызвал среди российских официальных лиц и ультранационалистических групп слухи о реакции Кремля на ситуацию. Однако в считанные часы стало известно, что статус так называемой "СВО" Кремль менять не собирается.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов и лидер Чечни Рамзан Кадыров, совместно с блоггерами призвали Кремль усилить меры безопасности и провести ответные операции.

К примеру, Кадыров призвал Кремль ударить по мирным жителям, чтобы наказать виновных в этом инциденте. Связанные с Кремлем блоггеры и бывшие чиновники призвали власти внести в список Вооруженных сил Украины Российский добровольческий корпус и украинские вооруженные организации как террористические организации и сравнил инцидент с захватом школы в Беслане в Северной Осетии в 2004 году.

Связанный с Кремлем блоггер утверждал, что Российский добровольческий корпус несет ответственность за убийство Дарьи Дугиной и другую террористическую деятельность в России. Блоггеры также призвали Кремль использовать этот инцидент для формирования верховной ставки, принимающей все политические, военные и экономические решения.

Еще некоторые блоггеры связывали инцидент с недавними заявлениями Владимира Путина о том, что ФСБ необходимо усилить охрану границ и выступали за выделение дополнительных ресурсов для пограничных подразделений.

Остальные блоггеры призвали РФ сформировать отряды убийц против украинских чиновников и создать зоны отчуждения на границе.

"Эти ответы указывают на то, что ультранационалистическое сообщество в значительной степени недовольно многочисленными аспектами неспособности Кремля полностью поддержать свою лживую риторику о том, что Россия ведет "экзистенциальную войну" в Украине", - отметили специалисты.

По их мнению, Кремль не может удовлетворить все требования этих ультранационалистов.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что Кремль создает условия для проведения операций под чужим флагом на международной границе Черниговской области и Молдовы.

Напомним, о возможных провокациях РФ на границе также предупреждало Оперативное командование "Север". Сообщение было связано с тем, что украинская разведка зафиксировала движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью.