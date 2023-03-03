В ISW пояснили, про що свідчить інцидент у Брянській області

Події у Брянській області Росії 2 березня показали невдоволення діями Кремля серед російських блогерів, які очікували офіційного оголошення війни Україні.

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Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Там нагадують, що Кремль звинуватив Україну у здійсненні вторгнення на кордон у Брянській області Росії 2 березня, що українські офіційні особи спростували.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що "кілька десятків" українських диверсантів здійснили збройне вторгнення в села Любенчане і Сушани на міжнародному кордоні. Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) подвоїла звинувачення Богомаза і заявила, що Національна гвардія Росії (Росгвардія) провела операцію з "ліквідації" українських диверсантів, які нібито вбили одну особу та взяли в заручники до шести людей.

Російські блогери та пропагандисти поширювали різну інформацію про кількість загиблих і заручників, у тому числі стверджували, що українські диверсанти обстріляли шкільний автобус. Тоді президент Росії Володимир Путін надзвичайно швидко відповів на ці заяви, стверджуючи, що "неонацисти" здійснили "теракт" проти Брянської області.

Українські офіційні особи заперечували звинувачення Кремля в причетності України до подій у Брянській області та стверджували, що російські офіційні особи можуть зіткнутися з проблемами через посилення партизанської активності в Росії.

Радник президента України Михайло Подоляк заявив, що російські звинувачення є свідомою "провокацією", яка має на меті налякати російський народ, щоб переконати, що Росії потрібно продовжувати воювати в Україні.

Представник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Андрій Юсов заявив, що інцидент у Брянській області є "частиною трансформаційних процесів у Росії" та вказав на міжетнічні, міжрелігійні та соціально-економічні конфлікти серед росіян у Росії.

Юсов також зазначив, що публічні заяви 2 березня від осіб, які взяли на себе відповідальність за вторгнення, далі показують, що "Росія починає прокидатися проти кривавої диктатури Путіна".

Юсов, ймовірно, посилався на два відеозаписи, завантажені бійцями Добровольчого корпусу Росії, які стверджували, що вони перетнули міжнародний кордон Брянської області, щоб "звільнити" співгромадян Росії від диктатури Путіна без шкоди для цивільного населення Росії.

"Російський добровольчий корпус стверджує, що це загальноросійське збройне формування, що базується в Україні, що діє під Збройними Силами України; однак незрозуміло, чи ця група пов’язана з українськими військовими. Користувачі соцмереж встановили геолокацію одного з двох відео, на якому двоє військовослужбовців із прапором стоять у Сушанах. Наразі ISW не може незалежно перевірити заяви російського, українського чи російського добровольчого корпусу, і два відео, на кожному з яких зображено двох чоловіків у формі, які тримають прапор, залишаються єдиним доступним конкретним доказом того, що щось сталося", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що інцидент у Брянській області викликав серед російських офіційних осіб та ультранаціоналістичних груп чутки про реакцію Кремля на ситуацію. Однак за лічені години стало відомо, що статус так званої "СВО" Кремль змінювати не збирається.

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов і лідер Чечні Рамзан Кадиров, спільно з блогерами закликали Кремль посилити заходи безпеки і провести операції у відповідь.

До прикладу, Кадиров закликав Кремль ударити по мирних жителях, щоб покарати винних у цьому інциденті. Пов'язані з Кремлем блогери та колишні чиновники також закликали владу внести до списку Збройних сил України Російський добровольчий корпус та українські збройні організації як терористичні організації та порівняв інцидент із захопленням школи у Беслані в Північній Осетії у 2004 році.

Пов'язаний із Кремлем блогер стверджував, що Російський добровольчий корпус несе відповідальність за вбивство Дарії Дугіної та іншу терористичну діяльність у Росії. Блогери також закликали Кремль використати цей інцидент для формування верховної ставки, яка прийматиме всі політичні, військові та економічні рішення.

Ще деякі блогери пов'язували інцидент із недавніми заявами Володимира Путіна про те, що ФСБ необхідно посилити охорону кордонів, та виступали за виділення додаткових ресурсів для прикордонних підрозділів.

Інші блогери закликали РФ сформувати загони вбивць проти українських чиновників та створити зони відчуження на кордоні.

"Ці відповіді вказують на те, що ультранаціоналістична спільнота значною мірою незадоволена численними аспектами нездатності Кремля повністю підтримати свою власну брехливу риторику про те, що Росія веде "екзистенційну війну" в Україні", – зауважили фахівці.

На їхню думку, Кремль не може задовольнити всі вимоги цих ультранаціоналістів.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що Кремль створює умови для проведення операцій під чужим прапором на міжнародному кордоні Чернігівської області та в Молдові.

Нагадаємо, про можливі провокації РФ на кордоні також попереджало Оперативне командування "Північ". Повідомлення було повʼязане з тим, що українська розвідка ​​зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю.