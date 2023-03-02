"Або провокація, або партизани": у Зеленського відреагували на інформацію про "ДРГ" у Брянській області

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував повідомлення з Росії про діяльність у Брянській області "диверсійно-розвідувальної групи", яка нібито проникла з української території. Однозначно - це фейк.

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За словами Подоляка, Україна не атакує територію Росії, не відправляє туди ДРГ та не вбиває цивільних.

"Україні це не потрібно. Особливо якщо ми говоримо про, наприклад, Брянську область, про Сушани. Це не стратегічний об'єкт. І немає жодного сенсу туди заходити. І ми це не робимо", - пояснив у відеокоментарі радник керівника ОПУ.

Тож, те, що відбувалося у Брянській області, може мати два пояснення. Перший сценарій - класичні для Росії провокації. Це потрібно, щоб виправдати перед суспільством затяжну війну і провести домобілізацію до лав російської армії.

Інше пояснення - діяльність партизанів, які починають демонтувати диктаторський режим Путіна.

"... Або російські партизани активно починають проявляти свою пасіонарність, тому що хочуть довести, що в Росії протестний рух також можливий. Але цей протестний рух під час війни може бути тільки зі зброєю в руках", - припускає Подоляк.

Нагадаємо, вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, написав, що в регіон нібито проникла українська ДРГ. Він звинуватив "диверсантів" в обстрілі автомобіля з цивільними. Потім з'явився ще один допис - про атаку ЗСУ на житловий будинок у Сушанах.

Інформацію підхопили і активно почали поширювати російські пропагандисти. Причому, російські ЗМІ суперечать самі ж собі у відомостях.