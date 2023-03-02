"Либо провокация, либо партизаны": у Зеленского отреагировали на информацию о "ДРГ" в Брянской области

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал сообщения из России о деятельности в Брянской области "диверсионно-разведывательной группы", якобы проникшей с украинской территории. Однозначно – это фейк.

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По словам Подоляка, Украина не атакует территорию России, не отправляет туда ДРГ и не убивает гражданских.

"Украине это не нужно. Особенно если мы говорим о, например, Брянской области, о Сушанах. Это не стратегический объект. И нет никакого смысла туда заходить. И мы это не делаем", - пояснил в видеокомментарии советник руководителя ОПУ.

То, что происходило в Брянской области, может иметь два объяснения. Первый сценарий – классические для России провокации. Они нужны, чтобы оправдать перед обществом затяжную войну и провести домобилизацию в ряды русской армии.

Другое объяснение – деятельность партизан, начинающих демонтировать диктаторский режим Путина.

"...Или российские партизаны активно начинают проявлять свою пассионарность, потому что хотят доказать, что в России протестное движение тоже возможно. Но это протестное движение во время войны может быть только с оружием в руках", - предполагает Подоляк.

Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области РФ, граничащей с Украиной, написал, что в регион якобы проникла украинская ДРГ. Он обвинил "диверсантов" в обстреле автомобиля с гражданскими. Затем появилось еще одно сообщение - об атаке ВСУ на жилой дом в Сушанах.

Информацию подхватили и начали активно распространять российские пропагандисты. Причем, российские СМИ противоречат сами себе в сведениях.