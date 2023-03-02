Китай може допомагати Росії через Білорусь, - аналітики ISW

Домовленості самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з главою КНР Сі Цзіньпіном можуть допомогти Росії в ухилянні від європейських санкцій.

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Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко і голова КНР Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет з 16 документів, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом спрямування китайської допомоги до Росії через Білорусь", - йдеться у звіті ISW.

Серед підписаних паперів - документи щодо спільного білорусько-китайського промислового розвитку, науково-технічного співробітництва, а також меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проектів з використанням державних кредитів Китаю.

Лукашенко заявив, що Білорусь зацікавлена у поглибленні технологічної співпраці з Китаєм. Однак аналітики вважають, що таким чином у Білорусі прагнуть застрахуватися від російського інтеграційного тиску. Щоправда, розвиток китайського економічного впливу в країні навіть за найкращим сценарієм лише відтермінує поглинання Білорусі Росією, - прогнозують в ISW.

Ще однією метою візиту Лукашенка до Китаю може бути просування наративу, нібито Росія готова до мирних переговорів.

Нагадаємо, 28 лютого Лукашенко прибув до Пекіна для переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном. Зустріч відбулася 1 березня.

Аналітики Інституту вивчення війни ще до початку перемовин прогнозували, що РФ може використовувати візит самопроголошеного президента Білорусі до Китаю для досягнення кількох своїх завдань - зокрема, для створення схем обходу санкцій, а також для поширення кремлівської пропаганди.