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Китай может помогать России через Беларусь, - аналитики ISW

Лукашенко, Си Цзиньпин, Китай, Пекин
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин, Пекин, 1 марта 2023 года. Фото: https://president.gov.by/ru

Договоренности самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с главой КНР Си Цзиньпином могут помочь России в уклонении от европейских санкций.

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К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 документов, которые могут облегчить обход российских санкций путем направления китайской помощи в Россию через Беларусь", - говорится в отчете ISW.

Среди подписанных бумаг - документы по совместному белорусско-китайскому промышленному развитию, научно-техническому сотрудничеству, а также меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов Китая.

Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в углублении технологического сотрудничества с Китаем. Однако аналитики полагают, что таким образом в Беларуси хотят застраховаться от российского интеграционного давления. Правда, развитие китайского экономического влияния в стране даже по лучшему сценарию лишь отсрочит поглощение Беларуси Россией, - прогнозируют в ISW.

Еще одной целью визита Лукашенко в Китай может быть продвижение нарратива, якобы Россия готова к мирным переговорам.

Напомним, 28 февраля Лукашенко прибыл в Пекин для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Встреча прошла 1 марта.

Аналитики Института изучения войны еще до начала переговоров прогнозировали, что РФ может использовать визит самопровозглашенного президента Беларуси в Китай для достижения нескольких своих задач – в частности, для создания схем обхода санкций, а также для распространения кремлевской пропаганды.