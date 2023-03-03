В Германии обвинили Меркель в причастности к нападению РФ на Украину

Решения по блокированию вступления Украины в НАТО, принятые бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, привели к полномасштабному вторжению РФ и оккупации части украинских территорий.

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Такое заявление сделала глава комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн в интервью телеканалам RTL и n-tv.

Политик косвенно обвинила бывшего канцлера в причастности к нападению России на Украину.

Она напомнила, что в 2008 году у НАТО было много сторонников скорейшего принятия Украины, но Германия и Франция выступили против из-за позиции России.

"То, что украинцы не попали в НАТО, было большой ошибкой, которую совершили тогда французы и Ангела Меркель. На саммите 2008 года страны НАТО пообещали Украине скорое вступление. Проект провалился, потому что Меркель и тогдашний президент Франции Николя Саркози выступили против – из-за уважения к России", - сказала Штрак-Циммерманн.

Особую ответственность Германии она возлагает на поведение федерального правительства.

"Надо было сразу встать на сторону Украины после нападения России и поддержать ее оружием. Но историю Ангелы Меркель придется переписать, особенно историю последних нескольких лет и ее ошибку", – подчеркнула Штрак-Циммерманн.

Она добавила, что не верит, что война в Украине может продолжаться так долго, как Первая или Вторая мировые войны.

"Война точно не продлится четыре-пять лет. Путин не рассчитывал на широкую и стойкую поддержку Украины. Путин думает, что мы полные слабаки", - заявила Штрак-Циммерманн.

Отметим, только спустя три месяца после начала полномасштабной войны федеральный канцлер Германии с 2005 по 2021 год Ангела Меркель решила выразить солидарность с Украиной.

В начале войны мировое сообщество начало резко критиковать политику Меркель по отношению к Москве, которой она придерживалась, когда была канцлером.

Меркель также подверглась критике со стороны США и других стран за поддержку российского газопровода "Северный поток - 2". На фоне этого ее бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль признал, что политика по отношению к РФ была слишком оптимистичной.

Позже Меркель заявила, что считает свое решение о блокировании вступления Украины в НАТО в то время верным.

"Я не виню себя. Не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить это. Можно было сделать больше для предотвращения такой трагедии. Я уже считаю эту ситуацию великой трагедией. Можно было ее предотвратить? И именно поэтому вы задаете себе, и, конечно, я продолжаю задавать себе эти вопросы", - сказала тогда Меркель.