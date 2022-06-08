Путін хоче знищити Європейський союз, - Меркель

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала російське вторгнення в Україну великою помилкою. А також наголосила, що ненависть президента країни-агресора РФ Володимира Путіна спрямована проти західної демократичної моделі.

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Про це Меркель розповіла в інтерв'ю Der Spiegel.

Зазначається, що колишній канцлер Німеччини різко засудила напад Росії на Україну.

"Це жорстока атака, яка порушує міжнародне право, якої немає виправдань", - заявила Меркель.

На її думку, російський президент хоче знищити Євросоюз, бо бачить у ньому перший щабель до НАТО.

"Ненависть Путіна, його ворожість спрямовані проти західної демократичної моделі. Він хоче знищити Європейський союз, бо бачить у ньому перший щабель до НАТО", - вважає Ангела Меркель.

Також вона наголосила, що Захід не зробив усього необхідного, щоб запобігти вторгненню.

"Нам не вдалося створити архітектуру безпеки, яка могла б запобігти цій війні в Україні. І ми маємо подумати і про це теж", – зазначила колишній канцлер.

Відповідаючи на запитання, чи могла вона зробити більше або зробити щось інакше, щоб запобігти війні, Меркель відповіла:

"Я не звинувачую себе. Не вдалося створити архітектуру безпеки, яка могла б запобігти цьому. Можна було зробити більше для запобігання такій трагедії. Я вже вважаю цю ситуацію великою трагедією. Можна було її запобігти? І саме тому ви ставите собі, і, звичайно, я продовжую ставити собі ці питання", - підсумувала Ангела Меркель.

Варто зазначити, що після трьох місяців мовчання Меркель вирішила висловити солідарність з Україною. Напередодні світове співтовариство почало різко критикувати політику Меркель щодо Москви, якої вона дотримувалася канцлером.

Водночас, нинішній канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина допомагає Україні більше, ніж "майже хтось інший". За його словами, країна є одним із головних прихильників України у військовому відношенні.