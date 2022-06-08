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Путин хочет уничтожить Европейский союз, - Меркель

Ангела Меркель, Германия, канцлер Германии, Путин хочет уничтожить Европу

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала российское вторжение в Украину большой ошибкой. А также отметила, что ненависть президента страны-агрессора РФ Владимира Путина направлена против западной демократической модели.  

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Об этом Меркель рассказала в интервью Der Spiegel.   

Отмечается, что бывший канцлер Германии резко осудила нападение России на Украину. 

"Это жестокая атака, нарушающая международное право, которой нет оправданий", — заявила Меркель.  

По ее мнению, российский президент хочет уничтожить Евросоюз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО.

"Ненависть Путина, его враждебность направлены против западной демократической модели. Он хочет уничтожить Европейский союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО", - полагает Ангела Меркель.

Также она подчеркнула, что Запад не сделал всего необходимого, чтобы предотвратить вторжение.  

"Нам не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить эту войну в Украине. И мы должны подумать и об этом тоже", – отметила бывший канцлер. 

Отвечая на вопрос, могла ли она сделать больше или сделать что-то по-другому, чтобы предотвратить войну, Меркель ответила:  

"Я не виню себя. Не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить это. Можно было сделать больше для предотвращения такой трагедии. Я уже считаю эту ситуацию большой трагедией. Можно было ее предотвратить? И именно поэтому вы задаете себе, и, конечно, я продолжаю задавать себе эти вопросы", - подытожила Ангела Меркель.  

Стоит отметить, что после трех месяцев молчания Меркель решила выразить солидарность с Украиной. Накануне мировое сообщество начало резко критиковать политику Меркель в отношении Москвы, которой она придерживалась, будучи канцлером. 

В то же время нынешний канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия помогает Украине больше, чем "почти кто-либо другой". По его словам, страна является одним из главных сторонников Украины в военном отношении.

Автор:
Анастасия Дедковская