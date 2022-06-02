После трех месяцев молчания Меркель прокомментировала войну в Украине

Федеральный канцлер Германии с 2005 по 2021 год Ангела Меркель спустя три месяца после начала полномасштабной войны решила выразить солидарность с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

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Накануне мировое сообщество начало резко критиковать политику Меркель в отношении Москвы, которой она придерживалась, будучи канцлером.

Она приняла участие в церемонии прощания с уходящим председателем конфедерации профсоюзов DGB и заявила, что не будет давать советов со стороны, но поддерживает усилия правительства Германии "положить конец этой варварской войне".

"Я солидарна с Украиной", — сказала Меркель в ходе мероприятия.

Меркель также подверглась критике со стороны США и других стран за поддержку российского газопровода "Северный поток — 2". На фоне этого ее бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, признал, что политика по отношению к РФ была слишком оптимистичной.