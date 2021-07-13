Меркель хочет, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска "Северного потока-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна оставаться транзитером газа даже после запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом она заявила на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Берлине, передает "Европейская правда".

"Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину. Для нас в будущем Украина остается транзитером газа, даже если будет завершено строительство "Северного потока-2", — сказала Меркель.

Она отметила, что со стороны Украины есть серьезные опасения по газопроводу, и Германия воспринимает их всерьез.

По словам немецкого канцлера, этот вопрос будет обсужден на встрече с Зеленским, а также в контексте ее предстоящего визита в Вашингтон и предстоящей встречи с президентом США Джозефом Байденом.

В свою очередь Зеленский отметил, что с точки зрения Украины "Северный поток-2" является большой угрозой безопасности в регионе.

Он считает, что вопрос газопровода следует рассматривать в "нормандском формате", однако, по словам Зеленского, он пока не получил ответа от канцлера по такой инициативе.

Меркель со своей стороны отметила, что формально энергетическая безопасность не относится к рамкам "нормандского формата" и Минских договоренностей, но, по ее словам, энергетические вопросы могут обсуждаться на нормандской встрече.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" общей протяженностью 1200 км проходит по дну Балтийского моря и должен доставлять газ из России в Германию, а оттуда — на остальные европейские рынки.

По данным Nord Stream 2 AG, уложена уже почти вся газопроводная магистраль, остается проложить несколько десятков километров труб в датских и немецких водах.

Украина, а также Польша, Латвия, Литва и Эстония — самые активные противники "Северного потока-2". Против достройки газопровода также выступают США, в частности, накладывают санкции на суда и компании, участвующие в проекте.

Однако в конце мая администрация президента США Джозефа Байдена решила не вводить санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. В Вашингтоне это объяснили национальными интересами США.

В конце июня сообщалось, что Германия и США обсуждают возможность помощи Украине в сфере энергетики из-за запуска Россией "Северного потока-2".