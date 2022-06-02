Після трьох місяців мовчання Меркель прокоментувала війну в Україні

Федеральний канцлер Німеччини з 2005 по 2021 рік Ангела Меркель через три місяці після початку повномасштабної війни вирішила висловити солідарність з Україною. Про це повідомляє Reuters.

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Напередодні світове співтовариство почало різко критикувати політику Меркель щодо Москви, якої вона дотримувалася, коли була канцлером.

Вона взяла участь у церемонії прощання з головою конфедерації профспілок DGB і заявила, що не даватиме порад з боку, але підтримує зусилля уряду Німеччини "покласти край цій варварській війні".

"Я солідарна з Україною", - сказала Меркель у ході заходу.

Меркель також зазнала критики з боку США та інших країн за підтримку російського газопроводу "Північний потік - 2". На тлі цього її колишній міністр закордонних справ Зігмар Габріель, визнав, що політика щодо РФ була надто оптимістичною.