Разведка Британии назвала ключевую причину, почему армия РФ не способна наступать

В последние недели дефицит боеприпасов для российской артиллерии обострился настолько, что на многих участках фронта действуют жесткие ограничения на использование снарядов.

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Об этом сообщает разведка Британии.

"Это почти наверняка являлось ключевой причиной того, почему ни одно российское формирование в последнее время не смогло осуществить значимые в оперативном плане наступательные действия", - говорится в сообщении.

По информации разведки, Россия уже прибегла к выдаче старых боеприпасов, ранее отнесенных к категории непригодных. Указом президента РФ от 3 марта установлены меры для Минпромторга по полномочиям руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, не выполняющих производственные задачи.

"Россия все чаще применяет принципы командной экономики к своему военно-промышленному комплексу, потому что она признает, что ее оборонные производственные мощности являются ключевым уязвимым местом "специальной военной операции", - добавили в разведке.

Отметим, как сообщили в украинской военной разведке, у армии РФ есть дефицит высокоточного ракетного вооружения. Для атаки по Украине 9 марта россияне месяц накапливали ракеты.

