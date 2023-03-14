Розвідка Британії назвала ключову причину, чому армія РФ не здатна наступати

Останніми тижнями дефіцит боєприпасів для російської артилерії загострився настільки, що на багатьох ділянках фронту діють жорсткі обмеження на використання снарядів.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

"Це майже напевно було ключовою причиною того, чому жодне російське формування останнім часом не змогло здійснити значущі в оперативному плані наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, Росія вже вдалася до видачі старих боєприпасів, які раніше були віднесені до категорії непридатних. Указом президента РФ від 3 березня встановлено заходи для Мінпромторгу щодо повноважень керівників підприємств оборонно-промислового комплексу, які не виконують виробничих завдань.

"Росія все частіше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, тому що вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовим уразливим місцем "спеціальної військової операції", - додали у розвідці.

Зазначимо, як повідомили в українській воєнній розвідці, армія РФ має дефіцит високоточного ракетного озброєння. Для атаки по Україні 9 березня росіяни місяць накопичували ракети.