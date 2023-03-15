РФ все більше обмежує виїзд чиновників за кордон: британська розвідка назвала причину

З початку повномасштабного вторгнення Україну Росія все більше обмежує закордонні поїздки російських державних службовців. Такі заходи вживаються, щоб запобігти втечу або дезертирство.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що деякі чиновники, ймовірно, були змушені віддати свої паспорти ФСБ.

За інформацією розвідки, співробітники, які знаходяться ближче до центру влади, стикаються з більш жорсткими обмеженнями. Зокрема, кремлівським чиновникам заборонено усі закордонні поїздки на відпочинок.

Це розширення існуючих заходів, вжитих ще за радянських часів. Обмеження на поїздки були посилені після анексії Криму Росією у 2014 році.

"Ці заходи, ймовірно, призначені для запобігання втечі або дезертирства все більш незадоволених чиновників", - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що існує реальна можливість того, що обмеження на поїздки посилюватимуться для дедалі більшої кількості працівників державного сектору.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що в Кремлі посилюється внутрішня боротьба політичних еліт за вплив. Лідер РФ Володимир Путін почав втрачати контроль над інформаційним простором Росії і не має змогти діяти для його відновлення.