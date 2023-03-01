ЗСУ розгромили окупантів під Вугледаром у найбільшій танковій битві війни, — NYT

Українські захисники здобули перемогу у тритижневій танковій битві на рівнинній місцевості поблизу Вугледара Донецької область. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на українських військових.

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Цей бій назвали найбільшою танковою битвою за всю війну і суттєвою поразкою для російських сил.

"Росіяни просувалися вперед колонами, а українці маневрували обороною, ведучи вогонь здалеку або із укриттів, коли російські колони підходили до них", —йдеться в репортажі.

За підсумками бою Росія втратила щонайменше 130 танків і БТР. Тепер підступи до місця, де тривав бій усіяні згорівшою військовою технікою російської армії.

"Коли все закінчилося, Росія не тільки не змогла захопити Вугледар, але й зробила ту саму помилку, яка коштувала Москві сотень танків на початку війни — наступала колонами", — додають в NYT.

Під Вугледаром Росія втратила стільки техніки, що окупанти були змушені змінити тактику і вдаватися лише до піхотних атак. Водночас "засідки" від початку були характерною тактикою України проти російських бронетанкових колон.

Грунтову дорогу українці залишили вільною від мін, у той час як поля були заміновані — це спонукало росіян наступати, але танки потрапляли у пастку —не могли розвернутися. Коли танки окупантів заходили на дорогу, українські військові завдавали по ним ударів з Javelin, також використовували HIMARS.

За три тижні танкового бою повторні штурми росіян провалилися.

Нагадаємо, в цей час в Україну прибувають танки Leopard. Українські танкісти розпочали проходити навчання на танках Leopard 2, зокрема, у Німеччині та Польщі. Збройні сили України можуть отримати від західних партнерів 321 танк.