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ВСУ разгромили оккупантов под Угледаром в крупнейшем танковом сражении войны, — NYT
Украинские защитники одержали победу в трехнедельном танковом сражении на равнинной местности вблизи Угледара Донецкой области. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинских военных.
Этот бой назвали крупнейшим танковым сражением за всю войну и существенным поражением для российских сил.
"Россияне продвигались вперед колоннами, а украинцы маневрировали обороной, ведя огонь издали или из укрытий, когда российские колонны подходили к ним", - говорится в репортаже.
По итогам боя Россия потеряла не менее 130 танков и БТР. Теперь подступы к городу, где продолжался бой усеяны сгоревшей военной техникой российской армии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Когда все закончилось, Россия не только не смогла захватить Угледар, но и совершила ту же ошибку, которая стоила Москве сотен танков в начале войны - наступала колоннами", - добавляют в NYT.
Под Угледаром Россия потеряла столько техники, что оккупанты были вынуждены изменить тактику и прибегать только к пехотным атакам. В то же время "засады" изначально были характерной тактикой Украины против российских бронетанковых колонн.
Грунтовую дорогу украинцы оставили свободной от мин, в то время как поля были заминированы - это побудило россиян наступать, но танки попадали в ловушку - не могли развернуться. Когда танки оккупантов заходили на дорогу, украинские военные наносили по ним удары из Javelin , также использовали HIMARS.
Через три недели танкового боя повторные штурмы россиян провалились.
Напомним, в настоящее время в Украину прибывают танки Leopard. Украинские танкисты начали проходить обучение на танках Leopard 2, в частности, в Германии и Польше. Вооруженные силы Украины могут получить от западных партнеров 321 танк.