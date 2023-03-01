ВСУ разгромили оккупантов под Угледаром в крупнейшем танковом сражении войны, — NYT

Украинские защитники одержали победу в трехнедельном танковом сражении на равнинной местности вблизи Угледара Донецкой области. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинских военных.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Этот бой назвали крупнейшим танковым сражением за всю войну и существенным поражением для российских сил.

"Россияне продвигались вперед колоннами, а украинцы маневрировали обороной, ведя огонь издали или из укрытий, когда российские колонны подходили к ним", - говорится в репортаже.

По итогам боя Россия потеряла не менее 130 танков и БТР. Теперь подступы к городу, где продолжался бой усеяны сгоревшей военной техникой российской армии.

"Когда все закончилось, Россия не только не смогла захватить Угледар, но и совершила ту же ошибку, которая стоила Москве сотен танков в начале войны - наступала колоннами", - добавляют в NYT.

Под Угледаром Россия потеряла столько техники, что оккупанты были вынуждены изменить тактику и прибегать только к пехотным атакам. В то же время "засады" изначально были характерной тактикой Украины против российских бронетанковых колонн.

Грунтовую дорогу украинцы оставили свободной от мин, в то время как поля были заминированы - это побудило россиян наступать, но танки попадали в ловушку - не могли развернуться. Когда танки оккупантов заходили на дорогу, украинские военные наносили по ним удары из Javelin , также использовали HIMARS.

Через три недели танкового боя повторные штурмы россиян провалились.

Напомним, в настоящее время в Украину прибывают танки Leopard. Украинские танкисты начали проходить обучение на танках Leopard 2, в частности, в Германии и Польше. Вооруженные силы Украины могут получить от западных партнеров 321 танк.