Первые танки Leopard 2 от Польши уже в Украине

Польша сегодня отправит в Украину первые из 14 боевых танков Leopard-2, обещанных правительством. Эту информацию во время сегодняшнего визита в Киев публично обнародует глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в польском правительстве.

Как отмечает издание, премьер-министр Матеуш Моравецкий объявит о доставке во время своего визита в Киев, посвященного годовщине российского вторжения.

Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Первые Leopard из Польши поехали к нашим соседям – в Украину. Сегодняшний визит премьер-министра Матеуша Моравецкого носит измерительный характер для безопасности Украины и Европы. Параллельно выполняем дальнейшие поставки и заказы для польской армии. Мы заботимся о безопасности Польши", – написал Мюллер в Twitter.

Напомним, Моравецкий активно лоббировал передачу Украине как можно больше танков. В частности, он заявлял, что Варшава допускала создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2, без Германии, а также отмечал, что Польша была первой страной, поставившей 250 танков в Украину.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что партия танков Leopard 2, которые Варшава выделила для Киева, готова технически к эксплуатации и отправке в Украину. В настоящее время идет обучение украинских танков, после чего они вернутся на фронт вместе с Leopard 2.

Недавно в МИД Польши заявили, что уже имеют определенные конкретные сроки для поставки Leopard в Украину.