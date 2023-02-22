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У Польщі повідомили, коли передадуть Україні танки Leopard 2

У Польщі повідомили, коли передадуть Україні танки Leopard 2

Польща поставить Україні 14 танків Leopard 2 протягом "найближчих двох-трьох тижнів" після завершення підготовки українських військ.

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Про це заявив речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна, пише CNN.

За його словами, Варшава підтримує відправку винищувачів до Києва, але ще має бути досягнутий консенсус між країнами НАТО.

"Так само, як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб все більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже потрібні на українській війні", – сказав Ясіна.

Він також додав, що для передачі нового озброєння необхідно досягти згоди з усіх питань.

"Але ми є членом НАТО, і ми хочемо досягти згоди з усіх подібних питань, щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом", — сказав Ясіна.

Нагадаємо, українські танкісти розпочали проходити навчання на танках Leopard 2, зокрема, у Німеччині та Польщі. Саме Варшава має намір якнайшвидше надіслати в Україну танки Leopard і очікує наразі лише, доки українські військові пройдуть навчання з експлуатації зброї.

Автор:
Світлана Манько