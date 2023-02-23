Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, — Дуда

Партія танків Leopard 2, які Варшава виділила для Києва, технічно готова до експлуатації та відправки в Україну. Наразі триває навчання українських танків, після чого вони повернуться на фронт разом з Leopard 2.

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Про це в інтерв'ю CNN повідомив президент Україні Анджей Дуда.

"Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, українські військові наразі навчаються в Польщі керувати цими танками. Ці українські військові будуть готові протягом місяця повернутися в Україну разом з танками", — сказав Дуда.

Проте він зауважив, що Польща має серйозні проблеми з отриманням запчастин до танків із Німеччини так само, як і інші союзники по "танковій коаліції".

"Це не тільки у нас — ці проблеми досить поширені. Проблеми з Leopard є і в інших країнах, тому що у німців серйозна проблема із забезпеченням запчастинами. Ми не розуміємо цю ситуацію, але так вона є", – зауважив Дуда.

Президент Польщі також підкреслив, що сучасна зброя є ключовою для захисту України від Росії. Тому, на його думку, якщо ЗСУ потрібні винищувачі, то союзники України мають знайти можливість для передачі такої зброї.

Нагадаємо, українські танкісти розпочали проходити навчання на танках Leopard 2, зокрема, у Німеччині та Польщі. Саме Варшава має намір якнайшвидше надіслати в Україну танки Leopard і очікує наразі лише, доки українські військові пройдуть навчання з експлуатації зброї.

Нещодавно в МЗС Польщі заявили, що вже мають певні конкретні терміни для поставки Leopard в Україну.