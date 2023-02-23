Компроміси з Путіним неможливі: Зеленський назвав причину

Компромісів з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним щодо територій України в межах потенційної мирної угоди бути не може. Без Криму миру не буде.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

"Україна хоче безпекових гарантій. Всі ми хочемо, ми об'єднані. Тому будь-які територіальні компроміси будуть тільки послаблювати нашу державу. Чому? Питання ж не в слові "компроміс" - чого його боятися? У нас мільйон компромісів в житті, вони щоденно відбуваються. Питання - з ким? Компроміс з Путіним? Ні. Чому? Бо немає віри. Діалог з ним? Ні. Чому? Немає віри. Розумієте, ми можемо про щось домовитись, а на наступний день він вводить війська", - зазначив він.

Президент України наголосив, що хотів би повернути всі території України, хоч це і "складна місія".

"Якщо вони не віддають якусь частину наших територій, це унеможливлює для наступних поколінь будь-яке співіснування. Якщо наші партнери дозволять їм про це думати і знаходити ці варіанти - це ні до чого хорошого не призведе - ані в Україні, ані в Росії, ані в Європі. Тому що всі зрозуміють: а! все ж таки можна захоплювати", - сказав він.

За його словами, без повернення Криму миру не буде.

"Не буде нормального миру для України, українців, Європи, світу", - додав він.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

Наразі, за даними розвідки, окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова і видала "рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки".