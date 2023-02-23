Компромиссы с Путиным невозможны: Зеленский назвал причину

Компромиссов с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным по территориям Украины в рамках потенциального мирного соглашения быть не может. Без Крыма мира не будет.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

"Украина хочет гарантий безопасности. Все мы хотим, мы объединены. Поэтому любые территориальные компромиссы будут только ослаблять наше государство. Почему? Вопрос же не в слове "компромисс" - чего его бояться? У нас миллион компромиссов в жизни, они ежедневно происходят. Вопрос - с кем? Компромисс с Путиным? Нет. Почему? Потому что нет доверия. Диалог с ним? Нет. Почему? Нет доверия. Понимаете, мы можем о чем-то договориться, а на следующий день он вводит войска", - отметил он. он.

Президент Украины подчеркнул, что хотел бы вернуть все территории Украины, хоть это и "сложная миссия".

"Если они не отдают какую-то часть наших территорий, это делает невозможным для следующих поколений любое сосуществование. Если наши партнеры позволят им об этом думать и находить эти варианты - это ни к чему хорошему не приведет - ни в Украине, ни в России, ни в Европе. Потому что все поймут: а! все же можно захватить", - сказал он.

По его словам, без возвращения Крыма мира не будет.

"Не будет нормального мира для Украины, украинцев, Европы, мира", – добавил он.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

По данным разведки, оккупационные власти Крыма готовятся к украинской операции по освобождению полуострова и издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности".