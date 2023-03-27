В ISW розповіли, що змусить Путіна сісти за стіл переговорів на умовах України

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін усе ще впевнений, що згодом зможе отримати перемогу над Україною. Але успішний контранступ ЗСУ переконає очільника Кремля та його найближче оточення, що російські війська вже не досягнуть успіхів у цій війні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що Путін залишається зосередженим на досягненні своїх початкових військових цілей, попри те, що йому не вдалося взимку «заморозити» Україну і Європу, а російський зимово-весняний наступ наближається до кульмінації.

"Війна триватиме до тих пір, поки Путін віритиме, що він може нав’язати свою волю Україні, воюючи або зламавши волю українців воювати після припинення підтримки Заходу", - поідкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що Путін продовжує чітко давати зрозуміти словами і ділом, що він ще не готовий закінчувати війну, незважаючи на провал його великих військових зусиль цієї зими.

"Путін ініціював нинішню війну і є ключовим актором, який повинен вирішити, що він не може досягти своїх цілей військовою силою і замість цього повинен брати участь у переговорному врегулюванні конфлікту, якщо війна має закінчитися таким чином", - зауважують в ISW.

Там додають, що російські сили не здобули значної перемоги в Донецькій та Луганській областях протягом зимового наступу. Натомість російський інформаційний простір і західні медіа сповнені дискусій щодо майбутнього українського контрнаступу, щодо якого, здається, єдине реальне питання полягає в тому, коли і де він почнеться.

"Це був би відповідний момент для Путіна, щоб зробити висновок, що Росія не може нав’язати свою волю Україні силою і що він повинен шукати компромісне врегулювання", - зазначають аналітики.

Натомість Путін подвоює свою прихильність здолати Україну у військовій сфері та затягнути війну, мобілізуючи російську оборонну промисловість, однак РФ стикається з нестачею комплектуючих та кваліфікованої робочої сили.

"Те, що Путін повинен зараз мобілізувати російську оборонну промисловість, дивує лише тому, що йому знадобилося стільки часу, щоб почати цей процес. Той факт, що він не супроводжує цю мобілізацію будь-якими припущеннями про можливість компромісного миру, особливо після того, як голова Китаю Сі Цзіньпін, здавалося, запропонував допомогу в переговорах свідчить про те, що Путін залишається відданим досягнення своїх цілей силою", - підкреслюють в ISW.

На думку аналітиків, продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута та Авдіївки, а також вздовж луганської та західної донецької лінії фронту є ще одним показником того, що Путін залишається відданим перемозі в тривалій війні, результат якої значною мірою визначається військовими реаліями на місці. Але у росіян мало ймовірності досягти будь-яких тактичних успіхів на Донецькому та Луганському напрямках.

"Таким чином, успішна серія українських контрнаступів, а не одна, майже напевно необхідна, але недостатня для того, щоб переконати Путіна розпочати переговори на інших умовах, окрім досягнення всіх заявлених ним цілей. Українські сили повинні показати, що вони можуть зробити те, що не можуть російські сили, а саме змінити реальність на місці військовими діями. Вони повинні ще більше завдати шкоди російській військовій силі в Україні до точки, коли Путіну та найближчому оточенню, яке підтримує його у цій війні, стане зрозуміло, що російські збройні сили не можуть сподіватися на покращення результатів війни шляхом продовження бойових дій", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що численні великі українські перемоги на оперативному рівні, ймовірно, важливі для створення будь-якої перспективи врегулювання нинішнього конфлікту шляхом переговорів або для того, щоб змусити Путіна прийняти несприятливі військові реалії за відсутності формального врегулювання.

На думку аналітиків, є підстави очікувати, що українські сили справді можуть досягти успіху за рахунок контрнаступів.

"Однак далеко не ясно, чи Путін коли-небудь прийме ці військові реалії. Він може вирішити продовжувати боротьбу, з паузою або без неї, стільки, скільки потрібно для досягнення всіх його цілей. Тому врегулювання шляхом переговорів може виявитися недосяжним, оскільки Путін не погодиться з реальністю того, що він не може фактично завоювати Україну", - зауважують аналітики.

"Таким чином, вибір, який зараз стоїть перед Україною та її західними прихильниками, відносно простий. ЗСУ можуть розпочати послідовні контрнаступальні операції з подвійною метою — переконати Путіна прийняти досягнутий шляхом переговорів компроміс або створити військові реалії, достатньо сприятливі для України, щоб Київ та його західні союзники могли фактично самостійно заморозити конфлікт незалежно від рішень Путіна", - підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції до річниці початку повномасштабної війни заявив, що впевнений у перемозі України у війні та допускає переговори про її закінчення тільки після виконання всіх пунктів його формули миру.

Раніше Зеленський заявляв, що компромісів з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним щодо територій України в межах потенційної мирної угоди бути не може. Без Криму миру не буде.