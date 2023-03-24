США будут поддерживать Украину пока РФ не потерпит стрегическое поражение – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в четверг предложил определить будущие границы Украины с помощью дипломатии, но вместе с тем сообщил, что Штаты будут поддерживать Украину, чтобы гарантировать, что война президента России завершится стратегическим поражением.

Блинкен неоднократно заявлял, что войну нужно закончить по дипломатическому пути, но отвергал ближайшие перспективы переговоров, считая, что Россия несерьезная, и сосредоточился на помощи украинским военным в отражении вторжения. Кроме того, он заверил, что любые мирные решения, касающиеся переговоров, должен принимать Киевом.

Об этом Госсекретарь рассказал во время своего выступления перед комитетом Палаты представителей по иностранным делам по запросу Департамента государственного бюджета США.

"Бюджет будет поддерживать нашу безопасность, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку Украины, чтобы гарантировать, что война президента Путина останется стратегическим провалом", – заявил Блинкен.

По его словам, разрешить россиянам перезагрузиться, перевооружиться, а затем повторно атаковать – не входит в планы США. Российские автократия и агрессия представляют непосредственную, острую угрозу, которую следует остановить.

Также он отметил, что в Украине будет территория, которую украинцам нужно будет возвращать другим, не военным способом.

С начала войны США поддерживают Украину, выделяя средства и предоставляя оружие. В марте Соединенные Штаты выделили новый пакет пособия на 350 млн долларов.