В США озабочены, что Китай может обвинить их в нежелании прекратить войну

В США озабочены тем, что лидеры Китая и России могут загнать Америку в тупик из-за китайского предложения мира. Мир отказался от нее, и это может дать Китаю право утверждать, что Вашингтон не заинтересован в мире.

Во время встречи Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в Москве и обсуждения ими войны в Украине США оказались в стороне, что очень не понравилось чиновникам из администрации Белого дома, сообщает Вloomberg.

Несмотря на попытки администрации Байдена держать Китай подальше от России с начала ее вторжения в Украину, произошло наоборот. После встречи лидеров обе страны пообещали еще больше углубить партнерство. Китай находит восприимчивую аудиторию для своего более широкого дипломатического продвижения по всему миру.

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"Это не удивительно, обе страны имеют другие мировоззрения, чем наши. Они могут найти общую причину в противостоянии мировоззрению, которое мы и многие другие страны во всем мире стремимся защищать и продвигать", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Издание отмечает, что если США продолжат отвергать мирный план Китая, то он, скорее всего, обвинит США в нежелании прекратить войну.

Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны в годовщину вторжения РФ в Украину. Он ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой — поддерживает РФ. При этом Китай называет агрессию РФ против Украины не войной, а "украинским кризисом".

Посещая Москву 20-22 марта, Си продемонстрировал солидарность с Путиным против Запада, он почти не упомянул о войне и заявил, что Китай занимает "непредвзятую позицию". Не было никаких признаков того, что Си попытался сыграть роль миротворца.