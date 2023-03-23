У США стурбовані, що Китай може звинуватити їх у небажанні припинити війну

У США стурбовані тим, що лідери Китаю і Росії можуть загнати Америку у глухий кут через китайську пропозицію миру. Світ відмовився від неї, і це може дати Китаю право стверджувати, що Вашингтон не зацікавлений у мирі.

Під час зустічі Сі Цзіньпіна із Володимиром Путіним в Москві і обговорення ними війни в Україні, США опинилися осторонь, що дуже не сподобалося чиновникам з адміністрації Білого дому, повідомляє Вloomberg.

Попри намагання адміністрації Байдена тримати Китай подалі від Росії з початку її вторгнення в Україну, сталося навпаки. Після зустрічі лідерів, обидві країни пообіцяли ще більше поглибити партнерство. Китай знаходить сприйнятливу аудиторію для свого ширшого дипломатичного просування по всьому світу.

"Це не дивно, обидві країни мають інші світогляди, ніж наші. Вони можуть знайти спільну причину в протистоянні світогляду, який ми та багато інших країн у всьому світі прагнемо захищати та просувати", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Видання захзначає, що якщо США продовжать відкидувати мирний план Китаю, то він, швидше за все, звинуватить США у небажанні припинити війну.

Китай опублікував "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни у річницю вторгнення РФ в Україну. Він очікувано перекликається із офіційною позицією Китаю, який з одного боку, прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — підтримує РФ. При цьому Китай називає агресію РФ проти України не війною, а "українською кризою".

Відвідуючи Москву 20-22 березня, Сі продемонстрував солідарність із Путіним проти Заходу, він майже не згадав про війну і заявив, що Китай займає "неупереджену позицію". Не було жодних ознак того, що Сі спробував зіграти роль миротворця