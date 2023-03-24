США підтримуватимуть Україну доки РФ не зазнає стрегічної поразки - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер запропонував визначити майбутні кордони України за допомогою дипломатії, але разом з тим повідомив, що Штати будуть підтримувати Україну аби гарантувати, що війна президента Росії завершиться стратегічною поразкою.

Блінкен неодноразово заявляв, що війну потрібно закінчити дипломатичним шляхом, але відкидав найближчі перспективи переговорів, вважаючи, що Росія несерйозна, і зосередився на допомозі українським військовим у відбитті вторгнення. Окрім того він запевнив, що будь-які мирні рішення, які стосуються переговорів, повинен приймати Києвом.

Про це Держсекретар розповів під час свого виступу перед комітетом Палати представників у закордонних справах щодо запиту Департаменту державного бюджету США.

"Бюджет підтримуватиме нашу безпекову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України, щоб гарантувати, що війна президента Путіна залишиться стратегічним провалом", - заявив Блінкен.

За його словами, дозволити росіянам перезавантажитися, переозброїтися, а потім повторно атакувати - не входить в плани США. Російські автократія та агресія становлять безпосередню, гостру загрозу, яку потрібно зупинити.

Також він зазначив, що в Україні, скоріш за все, буде певна територія, яку українцям потрібно буде повертати іншим, не військовим способом.

З початку війни США підтримують Україну, виділяючи кошти і надаючи зброю. В березні Сполучені Штати виділили новий пакет допомоги на 350 млн доларів.