США нацелены на обеспечение Украины средствами ПВО

Соединенные Штаты Америки намерены и дальше активно поддерживать Украину военной помощью. Об этом заявил в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

В частности внимание США сосредоточено на обеспечении украинцев средствами противовоздушной обороны. Ведь западный партнер отмечает эффективность такой помощи. Благодаря системам ПВО, которые поступили в Украину от разных союзников, было сбито большинство крылатых ракет, запущенных по украинским городам в течение последних 48-72 часов.

"Мы уделяем большое внимание противовоздушной обороне", - подчеркнул Кирби, отвечая на вопрос о взаимодействии США с украинской стороной.

Американский высокопоставленный чиновник напомнил, что Штаты поддерживают Украину необходимыми средствами для начала контрнаступления .

В мае министерство обороны США объявило о выделении из своих запасов дополнительной военной помощи Украине на сумму до 300 миллионов долларов для удовлетворения ее критических потребностей в отражении российской агрессии.

Нынешний пакет включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS, дополнительные 155-миллиметровые гаубицы, артиллерийские снаряды того же калибра, минометные снаряды калибров 120 мм, 81 мм и 60 мм.

Украина получит ракеты для противотанковых комплексов с оптическим прицелом TOW, неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70 и шведские ручные противотанковые гранатометы Carl Gustaf и AT-4.