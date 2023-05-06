Украинская ПВО таки сбила российскую ракету "Кинжал"

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные впервые сбили российскую ракету "Кинжал". Враждебная цель была уничтожена с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом Олещук сообщил в Telegram.

"Приветствую украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" Кинжал!", - написал Олещук.

По его словам, это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины.

Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России.

"И еще одно, не нужно бежать, как говорят в Украине, впереди отца в ад, заблаговременно обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг! Мы будем обязательно сообщать что, где, чем, и когда сбили! На все свое время", - подчеркнул Олещук.

Ранее в Воздушных Силах опровергли сбитие над столицей российской гиперзвуковой ракеты типа Х-47 "Кинжал" ночью 4 мая.

5 мая издание Defence Express сообщило, что над Киевом около 02:40 ПВО могло сбить гиперзвуковую ракету. Издание ссылалось на фото обломков ракеты. Журналисты портала сообщили, что обломки без боевой части упали на стадионе в пределах столицы.

Позже в Воздушных Силах вообще отказались от комментариев и посоветовали "за дополнительной актуальной, оперативной и достоверной информацией, которую использует враг в войне против Украины, обращаться на такие информационные ресурсы" как Defence Express.

О сбитии ракет и ударных дронов над столицей 4 мая сообщили в Киевской городской военной администрации, но Воздушные Силы сообщили только об атаке беспилотников. О ракетах в сводке речи не было.