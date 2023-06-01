Ночная ракетная атака на Киев: трое погибших и разрушение (ФОТО)

В ночь на 1 июня армия страны-агрессора РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Обломки сбитых вражеских целей нанесли разрушения в разных районах столицы. Погибли три человека, среди них один ребенок.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Там отмечают, что ракеты на Киев летели не из самолетов, а агрессор использовал для атаки оперативно-тактические ракетные комплексы наземного базирования. Предварительно, враг применил крылатые и баллистические ракеты.

По имеющейся информации, все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Информация о пострадавших и разрушениях в столице

От падения обломков есть жертвы и разрушения. Так в Деснянском районе столицы обломки упали на детскую поликлинику и на прилегающий многоэтажный дом, в результате чего 3 человека погибли. Самое страшное, что среди погибших – один ребенок. Также 10 человек травмированы, среди них - один ребенок.

Кроме того, обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери. Также в результате падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна. Обломками поврежден и участковый пункт полиции.

В Днепровском районе в одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна. Также обломки упали на административное здание. Зафиксировано возгорание припаркованных авто и падение обломков на проезжую часть. Кроме того, 3 человека пострадали, 2 из них госпитализированы.

В Дарницком районе информация о пострадавших в настоящее время отсутствует, но в одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна. Также поврежден трубопровод горячего водоснабжения. Зафиксировано падение обломков во дворах домов на проезжей части.

Напомним, 30 мая над Киевом уничтожили более 20 дронов. Обломки сбитых вражеских целей повлекли за собой пожар в многоэтажке в результате чего погиб человек