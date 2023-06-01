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Ночная ракетная атака на Киев: трое погибших и разрушение (ФОТО)

Ночная ракетная атака на Киев: трое погибших и разрушение (ФОТО)
Оперативные службы оказывают первую неотложную помощь в Деснянском районе. Фото: КМВА

В ночь на 1 июня армия страны-агрессора РФ атаковала Киев  баллистическими ракетами. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Обломки сбитых вражеских целей нанесли разрушения в разных районах столицы. Погибли три человека, среди них один ребенок.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Там отмечают, что ракеты на Киев летели не из самолетов, а агрессор использовал для атаки оперативно-тактические ракетные комплексы наземного базирования. Предварительно, враг применил крылатые и баллистические ракеты.

По имеющейся информации, все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Информация о пострадавших и разрушениях в столице

От падения обломков есть жертвы и разрушения. Так в Деснянском районе столицы обломки упали на детскую поликлинику и на прилегающий многоэтажный дом, в результате чего 3 человека погибли. Самое страшное, что среди погибших – один ребенок. Также 10 человек травмированы, среди них - один ребенок.

Кроме того, обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери. Также в результате падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна. Обломками поврежден и участковый пункт полиции.

В Днепровском районе в одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна. Также обломки упали на административное здание. Зафиксировано возгорание припаркованных авто и падение обломков на проезжую часть. Кроме того, 3 человека пострадали, 2 из них госпитализированы.

В Дарницком районе информация о пострадавших в настоящее время отсутствует, но в одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна. Также поврежден трубопровод горячего водоснабжения. Зафиксировано падение обломков во дворах домов на проезжей части.

Фото 2 — Ночная ракетная атака на Киев: трое погибших и разрушение (ФОТО)

Напомним, 30 мая над Киевом уничтожили более 20 дронов. Обломки сбитых вражеских целей повлекли за собой пожар в многоэтажке в результате чего погиб человек

Автор:
Светлана Манько