Зеленский поручил провести ревизию всех защитных сооружений в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, рассмотрели ситуацию по укрытиям.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Ставка. Жесткая реакция участников заседания на гибель людей возле закрытого бомбоубежища", - отметил президент.

Он поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева и предоставить отчет в течение 10 дней.

В то же время, министру внутренних дел Игорю Клименко президент поручил сделать то же самое, но по всей Украине.

Другие вопросы, которые рассмотрели на Ставке

На заседании также было рассмотрено состояние ПВО, его потребности для отражения угроз с земли, с моря, с воздуха и пути усовершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства.

"Вопрос третий. Фронт. Без деталей", - отметил Зеленский.

Кроме того, на заседании заслушали доклад разведки по странам, которые помогают РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Готовятся соответствующие решения.

Напомним, в результате атаки на Киев в ночь на 1 июня три человека погибли — они не могли попасть в укрытие, ведь оно было закрыто. Кроме должностных лиц, отвечающих за работу укрытий, у прокуроров возникли вопросы к охраннику: по информации свидетелей, он отказался предоставить ключи от укрытия, когда мужчина погибшей женщины просил открыть убежище.

Полиция Киева начала уголовное производство из-за закрытого бомбоубежища во время воздушной тревоги в столице. В рамках расследования уже задержаны четыре человека: первый заместитель Деснянской райадминистрации Киева, директор медицинского учреждения и его заместитель, а также охранник.