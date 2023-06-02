Зеленський доручив провести ревізію всіх захисних споруд в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, зокрема, розглянули ситуацію щодо укриттів.

Про це він повідомив у Telegram.

"Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища", - зазначив президент.

Він доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва і надати звіт протягом 10 днів.

Водночас міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку президент доручив зробити те саме, але по всій Україні.

Інші питання, які розглянули на Ставці

На засіданні також провели розгляд стану ППО, її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря та шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва.

"Питання третє. Фронт. Без деталей", - зазначив Зеленський.

Крім того, на засіданні заслухали доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни. Готуються відповідні рішення.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київ в ніч на 1 червня троє людей загинули — вони не могли потрапити до укриття, адже воно було закрите. Окрім посадовців, які відповідають за роботу укриттів, у прокурорів виникли питання до охоронця: за інформацією свідків, він відмовився надати ключі від укриття, коли чоловік загиблої жінки просив відкрити сховище.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через закрите бомбосховище під час повітряної тривоги у столиці. В межах розслідування вже затримано чотирьох осіб: першого заступника Деснянської райадміністрації Києва, директора медичного закладу та його заступника, а також охоронця.