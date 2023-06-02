Кличко відповів на натяки Зеленського про відповідальність за зачинене укриття у Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада у 2022 та 2023 роках виділила на облаштування укриттів 1,2 мільярди гривень, а за їх облаштування відповідають голови районів, яких призначає президент.

"На сьогодні виконання і використання коштів - вкрай незадовільне. В кінці червня підіб’ємо підсумки використання коштів на облаштування укриттів. І звернення до президента на відсторонення чи звільнення можуть бути і на інших глав районів", - зазначив він.

Кличко додав, що глав районів столиці призначає президент, за поданням уряду. Водночас, він нагадав, що з 10 глав районів Києва 9 — представники від "Слуги народу", а керівник Київської міської військової адміністрації призначений Офісом президента.

Крім того, міський голова наголосив, що ухвалене рішення про цілодобовий доступ до укриттів - обовʼязкове до виконання всім установам і закладам.

Чи відкриті укриття будуть контролювати всі відповідальні служби, а також до контролю за доступом буде долучена громадськість. Патрульна поліція допоможе перевіряти доступність укриттів під час повітряної тривоги в комендантську годину.

"Також Київрада, на найближчому позачерговому засіданні, яке відбудеться 8 червня, звернеться до парламенту. Щодо встановлення відповідальності, в тому числі, приватних власників приміщень укриттів, - за недопуск людей та неналежну роботу укриттів", - додав Кличко.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київ в ніч на 1 червня троє людей загинули — вони не могли потрапити до укриття, адже воно було закрите. Окрім посадовців, які відповідають за роботу укриттів, у прокурорів виникли питання до охоронця: за інформацією свідків, він відмовився надати ключі від укриття, коли чоловік загиблої жінки просив відкрити сховище.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через закрите бомбосховище під час повітряної тривоги у столиці. В межах розслідування вже затримано чотирьох осіб: першого заступника Деснянської райадміністрації Києва, директора медичного закладу та його заступника, а також охоронця.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що правоохоронці мають притягати місцеву владу до відповідальності у випадках, коли не забезпечується цілодобова доступність укриттів.

Також на пресконференції у Кишиневі у відповідь на питання про відповідальних за зачинені укриття Зеленський натякнув, що серед відповідальних за це може бути мер Києва Віталій Кличко.