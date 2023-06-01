Загибель людей біля укриття у Києві. Кличко просить Офіс президента відсторонити голову Деснянського району

Мер Києва Віталій Кличко просить Офіс президента та уряд відсторонити голову Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків після трагедії у столиці.

Про це він повідомив у Telegram.

"Звернувся до Офісу президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків, поки триває слідство щодо того чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей", - зазначив він.

Міський голова вважає, що відстороненим має бути і керівник медзакладу, якого призначала Деснянська райадміністрація.

Крім того, Кличко повідомив, що дав окреме доручення главам районів столиці негайно перевірити всі укриття, за роботу яких відповідають голови РДА міста.

Нагадаємо, уночі 1 червня армія країни-агресора РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони. Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань у різних районах столиці. Загинули три людини, серед них – одна дитина.

Пізніше стало відомо, що у Деснянському районі Києва троє людей загинули, тому що не змогли вчасно потрапити в укриття.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через закрите бомбосховище під час повітряної тривоги у столиці. Правоохоронці проводять слідчі дії.