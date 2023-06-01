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Гибель людей возле укрытия в Киеве. Кличко просит Офис президента отстранить главу Деснянского района
Мэр Киева Виталий Кличко просит Офис президента и правительство отстранить главу Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей после трагедии в столице.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Обратился в Офис президента и к правительству, которые согласовывают назначение и увольнение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока продолжается следствие относительно того, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека", - отметил он.
Мэр считает, что отстраненным должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, Кличко сообщил, что дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия, за работу которых отвечают главы РГА города.
Напомним, ночью 1 июня армия страны-агрессора РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Обломки сбитых враждебных целей нанесли разрушения в разных районах столицы. Погибли три человека, среди них один ребенок.
Позже стало известно, что в Деснянском районе Киева три человека погибли, потому что не смогли вовремя попасть в укрытие.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.
Полиция Киева начала уголовное производство из-за закрытого бомбоубежища во время воздушной тревоги в столице. Правоохранители проводят следственные действия.