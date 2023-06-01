Гибель людей возле укрытия в Киеве. Кличко просит Офис президента отстранить главу Деснянского района

Мэр Киева Виталий Кличко просит Офис президента и правительство отстранить главу Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей после трагедии в столице.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Обратился в Офис президента и к правительству, которые согласовывают назначение и увольнение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока продолжается следствие относительно того, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека", - отметил он.

Мэр считает, что отстраненным должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация.

Кроме того, Кличко сообщил, что дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия, за работу которых отвечают главы РГА города.

Напомним, ночью 1 июня армия страны-агрессора РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Обломки сбитых враждебных целей нанесли разрушения в разных районах столицы. Погибли три человека, среди них один ребенок.

Позже стало известно, что в Деснянском районе Киева три человека погибли, потому что не смогли вовремя попасть в укрытие.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

Полиция Киева начала уголовное производство из-за закрытого бомбоубежища во время воздушной тревоги в столице. Правоохранители проводят следственные действия.