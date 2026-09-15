Нефтяные гиганты США заявили о начале мирового топливного кризиса

Руководители крупнейших нефтяных компаний Соединенных Штатов — ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips — предупредили о наступлении глобального топливного кризиса и остром дефиците нефтепродуктов из-за длительной блокировки Ормузского пролива.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Wall Street Journal.

Как заявил генеральный директор Chevron Майк Вирт по итогам энергетических конференций в Техасе, механизмы сдерживания рисков, связанных с ценами и поставками, полностью исчерпаны.

По его словам, коммерческие запасы горючего в мире стремительно сокращаются уже более шести месяцев, а рассчитывать на стратегические резервы больше нельзя, поскольку страны ОЭСР уже использовали из них 400 млн баррелей.

Кроме того, Китай, ранее покрывавший почти половину ежедневного потребления из собственных хранилищ, вернулся к масштабным закупкам на международном рынке.

Прыжок цен на нефть и горючее

Из-за отсутствия буферов в системе и неопределенности по разрешению конфликта на Ближнем Востоке стоимость энергоносителей обновила многомесячные рекорды:

Рекордные цены на топливо в США: розничная стоимость дизельного топлива на американских АЗС впервые в истории превысила отметку в $6 за галлон, достигнув $6,23, а цена бензина поднялась до $4,32 за галлон;

Рост котировок нефти: цена нефти марки Brent превысила $108 за баррель, подорожав в 1,5 раза с начала июля;

Истощение резервов: по оценкам Международного энергетического агентства, с февраля мировые коммерческие запасы нефти сократились на 507 млн. баррелей (в среднем на 2,8 млн. баррелей в сутки), что обеспечило почти 3% мирового предложения, однако в дальнейшем компенсировать дефицит такими темпами невозможно.

Конфликт с Ираном как ключевой риск

Эксперты и руководители отрасли отмечают, что именно ситуация вокруг Ирана, а не события в Черном море или удары по российским заводам, представляет главную угрозу мировому энергорынку. На фоне рисков потери до 4% мирового предложения нефти из-за повреждения саудовского нефтепровода представители бизнеса не ожидают быстрого удешевления сырья, поскольку Тегеран демонстрирует готовность к длительному противостоянию.

Напомним, ранее сообщалось, что мировой дефицит дизельного горючего будет продолжаться всю зиму. Мировое предложение дизельного горючего будет оставаться крайне ограниченным по меньшей мере до конца зимы. Кризис повлек за собой нехватку свободных нефтеперерабатывающих мощностей, запрет экспорта из России и приближение пикового сезонного спроса.