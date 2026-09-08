Мировой дефицит дизельного горючего будет продолжаться всю зиму

Мировое предложение дизельного горючего будет оставаться крайне ограниченным по меньшей мере до конца зимы. К дефициту ресурса привели нехватка свободных нефтеперерабатывающих мощностей, запрещение экспорта из России и приближение пикового зимнего спроса.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Военные действия в Украине и вокруг Ирана нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам в России и на Ближнем Востоке. Это подтолкнуло маржу переработки дизеля на рекордные уровни в США и Европе, одновременно сократив поставки нефти в страны Азии.

Почему мировые запасы горючего на грани истощения

По словам генерального директора международного нефтетрейдера Vitol Рассела Гарди, глобальный рынок теряет примерно 4 млн баррелей нефтепродуктов ежедневно:

Масштаб дефицита: миру не хватает почти 2 млн баррелей в сутки из России и еще около 2 млн баррелей с Ближнего Востока;

Истощение резервов: ситуация с сырой нефтью остается более стабильной (Ближний Восток поставляет 9 млн баррелей сырья в сутки и только 1 млн баррелей готовых нефтепродуктов), однако имеющихся в мире мощностей НПЗ недостаточно, чтобы остановить спад запасов;

Максимальная загрузка в США: большинство американских НПЗ уже работают на грани технических возможностей, а маржа переработки (крек-спред) установила исторический внутридневный рекорд в 108,02 доллара за баррель;

Влияние на спрос: высокие цены и дефицит ресурса сократят мировой спрос на нефть в 2026 году примерно на 1,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом.

Напомним, в администрации Дональда Трампа обвинили Украину в росте цен на дизель в США. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что рекордное удорожание горючего на американском рынке вызвано остановкой российских нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников, из-за чего Москва прекратила экспорт дизеля.