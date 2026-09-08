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Мировой дефицит дизельного горючего будет продолжаться всю зиму
Мировое предложение дизельного горючего будет оставаться крайне ограниченным по меньшей мере до конца зимы. К дефициту ресурса привели нехватка свободных нефтеперерабатывающих мощностей, запрещение экспорта из России и приближение пикового зимнего спроса.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.
Военные действия в Украине и вокруг Ирана нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам в России и на Ближнем Востоке. Это подтолкнуло маржу переработки дизеля на рекордные уровни в США и Европе, одновременно сократив поставки нефти в страны Азии.
Почему мировые запасы горючего на грани истощения
По словам генерального директора международного нефтетрейдера Vitol Рассела Гарди, глобальный рынок теряет примерно 4 млн баррелей нефтепродуктов ежедневно:
- Масштаб дефицита: миру не хватает почти 2 млн баррелей в сутки из России и еще около 2 млн баррелей с Ближнего Востока;
- Истощение резервов: ситуация с сырой нефтью остается более стабильной (Ближний Восток поставляет 9 млн баррелей сырья в сутки и только 1 млн баррелей готовых нефтепродуктов), однако имеющихся в мире мощностей НПЗ недостаточно, чтобы остановить спад запасов;
- Максимальная загрузка в США: большинство американских НПЗ уже работают на грани технических возможностей, а маржа переработки (крек-спред) установила исторический внутридневный рекорд в 108,02 доллара за баррель;
- Влияние на спрос: высокие цены и дефицит ресурса сократят мировой спрос на нефть в 2026 году примерно на 1,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом.
Напомним, в администрации Дональда Трампа обвинили Украину в росте цен на дизель в США. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что рекордное удорожание горючего на американском рынке вызвано остановкой российских нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников, из-за чего Москва прекратила экспорт дизеля.