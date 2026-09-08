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Світовий дефіцит дизельного пального триватиме всю зиму

АЗС
Світовий дефіцит дизельного пального триватиме всю зиму / Depositphotos

Світова пропозиція дизельного пального залишатиметься вкрай обмеженою щонайменше до кінця зими. До дефіциту ресурсу призвели нестача вільних нафтопереробних потужностей, заборона експорту з Росії та наближення пікового зимового попиту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Військові дії в Україні та навколо Ірану завдали удару по нафтопереробних заводах у Росії та на Близькому Сході. Це підштовхнуло маржу переробки дизеля до рекордних рівнів у США та Європі, одночасно скоротивши постачання нафти до країн Азії.

Чому світові запаси пального на межі вичерпання

За словами генерального директора міжнародного нафтотрейдера Vitol Рассела Гарді, глобальний ринок наразі втрачає приблизно 4 млн барелів нафтопродуктів щодня:

  • Масштаб дефіциту: світові не вистачає майже 2 млн барелів на добу з Росії та ще близько 2 млн барелів із Близького Сходу;
  • Виснаження резервів: ситуація із сирою нафтою залишається стабільнішою (Близький Схід постачає 9 млн барелів сировини на добу і лише 1 млн барелів готових нафтопродуктів), однак наявних у світі потужностей НПЗ недостатньо, щоб зупинити спад запасів;
  • Максимальне завантаження в США: більшість американських НПЗ уже працюють на межі технічних можливостей, а маржа переробки (крек-спред) встановила історичний внутрішньоденний рекорд у 108,02 долара за барель;
  • Вплив на попит: високі ціни та дефіцит ресурсу скоротять світовий попит на нафту у 2026 році приблизно на 1,5 млн барелів на добу порівняно з 2025 роком.

Нагадаємо, в адміністрації Дональда Трампа звинуватили Україну у зростанні цін на дизель у США. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що рекордне здорожчання пального на американському ринку спричинене зупинкою російських нафтопереробних заводів після атак українських безпілотників, через що Москва припинила експорт дизеля.

Автор:
Максим Кольц

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