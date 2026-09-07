У Трампа звинуватили Україну у зростанні цін на дизель у США

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що наразі в Сполучених штатах фіксують рекордні ціни на дизель через те, що російські нафтопереробні заводи зупиняють роботу через атаки українських дронів, тому РФ перестала експортувати пальне.

Як пише Dilo, про це він заявив в інтерв’ю CBS News.

У Райта запитали, чи розглядається питання закриття експорту дизелю в США на тлі того, що ціни на нього рекордно зросли до 5,89 долара за галон (3,7 літра).

Наразі роздрібні ціни на дизельне пальне в США сягнули найвищого рівня з середини 2022 року, перевищивши пікові показники початку війни з Іраном.

Міністр відповів, що на ціни вплинули ухвалені демократами екологічні закони, через які закривалися НПЗ та вугільні шахти. Райт також пов’язав глобальне зростання цін із закриттям експорту з Росії.

"Ситуація з дизельним пальним складна, оскільки російські нафтопереробні заводи зазнали значних збитків. Раніше Росія була важливим експортером дизельного пального. Сьогодні вони не експортують його, і насправді вони почали імпортувати бензин", — підкреслив міністр.

У відповідь на це журналістка зауважила, що "Росії слід було просто не нападати на Україну, і вони б досі могли експортувати пальне". На цю репліку Райт не відповів.

Нагадаємо, що раніше і міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що українські удари по російській енергетиці призводять до енергетичної кризи. Другою причиною кризи він назвав війну з Іраном.

Росія продовжила заборону на експорт дизельного палива

Росія втретє продовжила заборону на експорт дизелю для виробників до 30 вересня на тлі рекордної серпневої серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

До початку безпрецедентної серії українських ударів по російських НПЗ, Росія була одним із найбільших експортерів дизелю у світі, забезпечуючи близько 10% світових поставок

Наслідки глобального дефіциту вже відчутні: запаси дизелю у США впали до найнижчого сезонного рівня за всю історію спостережень, а Європа вперше за сім років почала закуповувати паливо в Мексики.

Лише за серпень Україна завдала щонайменше 21 удару по нафтопереробних заводах Росії — це місячний рекорд з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Це спричинило нову хвилю дефіциту бензину в російських регіонах. При цьому обсяги нафтопереробки в РФ впали до найнижчого рівня за понад 20 років.