Удари по НПЗ: Росія продовжила заборону на експорт дизельного палива

Росія втретє продовжила заборону на експорт дизелю для виробників до 30 вересня на тлі рекордної серпневої серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву на сайті уряду РФ.

Там зауважують, що рішення ухвалене задля підтримки стабільності внутрішнього ринку пального.

Агенство нагадує, що до початку безпрецедентної серії українських ударів по російських НПЗ, Росія була одним із найбільших експортерів дизелю у світі, забезпечуючи близько 10% світових поставок

Наслідки глобального дефіциту вже відчутні: запаси дизелю у США впали до найнижчого сезонного рівня за всю історію спостережень, а Європа вперше за сім років почала закуповувати паливо в Мексики.

Лише за серпень Україна завдала щонайменше 21 удару по нафтопереробних заводах Росії — це місячний рекорд з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Це спричинило нову хвилю дефіциту бензину в російських регіонах. При цьому обсяги нафтопереробки в РФ впали до найнижчого рівня за понад 20 років.

Заборону на експорт дизелю для виробників РФ запровадила на початку липня як тимчасовий захід, потім продовжила на серпень, а тепер — і до кінця вересня. Обмеження не поширюється на постачання за міжурядовими угодами та гуманітарну допомогу.

Що відомо про проблеми з пальним у Росії?

Друга хвиля паливної кризи набирає обертів не тільки в Москві та Петербурзі, а й по всій Росії. За останній тиждень брак палива фіксувався в Астраханській, Волгоградській, Іркутській, Челябінській, Оренбурзькій, Воронезькій, Самарській, Пензенській, Саратовській, Липецькій та Ростовській областях, а також у Татарстані.

Також ліміти на продаж палива з'явилися у Москві, незважаючи на те, що її пріоритетно постачають напередодні виборів до Держдуми, звозячи паливо з регіонів Уралу та Сибіру. "Газпромнефть" обмежила відпустку бензину та дизеля 40 літрами на автомобіль, а "Татнефть" - 50 і 60 літрами відповідно. "Роснефть" ввела ліміти на продаж автобензину в 30 літрів на машину на всіх АЗС компанії в країні.

Крім того, декілька великих російських нафтових компаній обмежили продажі автобензину на заправках у Санкт-Петербурзі.

Українські атаки вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з паливною кризою, яка вже призвела до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах.

На цьому фоні Росія з липня 2026 року почила імпорт нафтопродуктів із-за кордону.