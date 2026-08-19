У Москві запровадили ліміти на продаж бензину: на АЗС дефіцит палива

У Москві на заправках кількох мереж з'явилися ліміти на продаж палива, незважаючи на зусилля влади щодо постачання столиці за рахунок перерозподілу обсягів зі сходу Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Представники "Газпромнефти" повідомили, що на АЗС компанії "тимчасово діють" обмеження на продаж бензину та дизельного палива - до 40 літрів на автомобіль. У мережі також запевнили, що докладаються всіх зусиль для стабілізації ситуації на тлі зростання попиту москвичів на пальне.

На гарячій лінії "Татнефти" заявили, що ліміт на продаж бензину на заправках Москви компанії складає 50 літрів, для дизпалива - 60 літрів.

Нестача палива у столиці та Московській області фіксувалася ще минулого тижня. Місцеві жителі повідомляли про перебої з бензином та черги на АЗС після чергової серії українських ударів по російських НПЗ.

На вечір 18 серпня 95-й бензин був лише на одній АЗС "Нафтамагістралі" в Москві. Чи є у продажу дизель, компанії також рекомендували уточнювати на конкретній заправці. На гарячій лінії "Лукойлу" повідомили, що АІ-92, АІ-95 та солярка були на двох станціях у місті, а ще на одній – лише дизель.

Раніше Кремль знову запустив кампанію з пріоритетного постачання Москви бензином. Дефіцита палива намагалися уникнути за рахунок перерозподілу обсягів зі східних регіонів.

За останні сім днів доступність палива знизилася у Волгоградській, Челябінській, Оренбурзькій, Воронезькій, Самарській, Пензенській, Саратовській, Липецькій та Ростовській областях, а також у Татарстані.

Наразі дефіцит пального повернувся до низки регіонів Росії. У серпні місцева влада щонайменше 10 регіонів РФ знову посилила контроль за продажем бензину на автозаправках

Що відомо про проблеми з пальним у Росії?

Наразі Росія стикається з найгострішою паливною кризою, спричиненою серією успішних ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах.

Українські атаки вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з паливною кризою, яка вже призвела до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах.

Раніше очільник Кремля Володимир Путін вперше визнав паливну кризу в РФ та заявив про повну заборону експорту бензину.

На цьому фоні Росія з липня 2026 року почила імпорт нафтопродуктів із-за кордону та запровадила повну заборону на експорт дизельного пального.