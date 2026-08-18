Нова хвиля дефіциту пального накрила Росію: на АЗС немає бензину

Дефіцит пального повернувся до низки регіонів Росії. У серпні місцева влада щонайменше 10 регіонів РФ знову посилила контроль за продажем бензину на автозаправках

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в понеділок, 17 серпня, бензин знову став недоступним на деяких автозаправних станціях у Московській області, проте дизельне пальне було доступне майже на всіх АЗС. Паливна криза, яка почала набирати обертів у травні й до липня поширилася майже на всі регіони Росії, стала наслідком зупинки роботи кількох нафтопереробних заводів після українських атак, а також сезонного зростання попиту.

Щоб збільшити постачання пального на внутрішній ринок, влада РФ запровадила заборону на експорт бензину та дизельного пального, знизила вимоги до якості й почала імпортувати нафтопродукти.

Наприкінці липня ситуація стабілізувалася, а в деяких регіонах обмеження скасували або суттєво пом'якшили. Однак це полегшення тривало недовго. Нова хвиля українських дронових атак на НПЗ наприкінці липня та на початку серпня спровокувала чергову хвилю обмежень.

За підрахунками агентства, після серпневих ударів по НПЗ обмеження на автозаправних станціях повторно запровадили щонайменше десять суб’єктів РФ. Серед них – Оренбурзька, Липецька та сусідня з Московською Калузька області.

В уряді РФ зазначили, що ситуація з постачанням пального на заправки в низці регіонів країни залишається складною. Тоді представники енергетичного сектору обговорювали стан забезпечення пальним, зокрема в Оренбурзькій, Липецькій, Тверській та Орловській областях, у Краснодарському, Забайкальському, Приморському та Красноярському краях, а також у Тиві та Хакасії.

Крім того, продажі бензину на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі впали в середньому на 20% з початку серпня порівняно з другою половиною липня.

Що відомо про проблеми з пальним у Росії?

Наразі Росія стикається з найгострішою паливною кризою, спричиненою серією успішних ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах.

Українські атаки вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з паливною кризою, яка вже призвела до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах.

Раніше очільник Кремля Володимир Путін вперше визнав паливну кризу в РФ та заявив про повну заборону експорту бензину.

На цьому фоні Росія з липня 2026 року почила імпорт нафтопродуктів із-за кордону та запровадила повну заборону на експорт дизельного пального.