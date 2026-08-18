Новая волна дефицита горючего накрыла Россию: на АЗС нет бензина

Дефицит горючего вернулся в ряд регионов России. В августе местные власти по меньшей мере 10 регионов РФ снова усилили контроль за продажей бензина на автозаправках

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в понедельник, 17 августа, бензин снова стал недоступным на некоторых автозаправочных станциях в Московской области, однако дизельное топливо было доступно почти на всех АЗС. Топливный кризис, начавший набирать обороты в мае и к июлю распространившийся почти на все регионы России, стал следствием остановки работы нескольких нефтеперерабатывающих заводов после украинских атак, а также сезонного роста спроса.

Чтобы увеличить поставки горючего на внутренний рынок, власти РФ ввели запрет на экспорт бензина и дизельного горючего, снизили требования к качеству и начали импортировать нефтепродукты.

В конце июля ситуация стабилизировалась, а в некоторых регионах ограничения отменили или существенно смягчились. Однако это облегчение длилось недолго. Новая волна украинских дроновых атак на НПЗ в конце июля и начале августа спровоцировала очередную волну ограничений.

По подсчетам агентства, после августовских ударов по НПЗ ограничения на автозаправочных станциях повторно ввели по меньшей мере десять субъектов РФ. Среди них – Оренбургская, Липецкая и соседняя из Московской Калужской области.

В правительстве РФ отметили, что ситуация с поставкой горючего на заправки в ряде регионов страны остается сложной. Тогда представители энергетического сектора обсуждали состояние обеспечения горючим, в частности, в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, в Краснодарском, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях, а также в Тиве и Хакасии.

Кроме того, продажи бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упали в среднем на 20% с начала августа по сравнению со второй половиной июля.

Что известно о проблемах с горючим в России?

Сейчас Россия сталкивается с острейшим топливным кризисом, вызванным серией успешных ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.

Ранее глава Кремля Владимир Путин впервые признал топливный кризис в РФ и заявил о полном запрете экспорта бензина .

На этом фоне Россия с июля 2026 года начала импорт нефтепродуктов из-за границы и ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива.