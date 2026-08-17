Завезенный в Россию бензин из Индии оказался вдвое дороже российского и не поступил на АЗС

Партии бензина из Индии, которую Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили на оптовый рынок и не попали на АЗС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что индийский бензин "застрял" в порту Мурманская и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации.

Нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну (около 111 рублей за литр или 59 гривен), а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже: там по состоянию на 13 августа Аи-96 стоил 77,6 тысяч.

По данным Bloomberg, танкер с индийским бензином приплыл в Мурманск 5 августа. Топливо поставил завод Nayara Energy, который на 49% принадлежит "Роснефти".

На бирже техническая возможность покупки этого бензина появилась 29 июля, но ни одной партии не было продано. Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам, но импортеры ссылаются на сложности логистики: чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику, нужно больше месяца. К тому же, бензин пришлось переливать из танкера в танкер в дороге. Пока он остается в танкерах.

Приблизительно столько же 140-142 тысячи рублей за тонну стоит в России белорусский бензин Аи-92. За поставки Аи-95 из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну (135 рублей или 72 гривны за литр). Всего с начала года два НПЗ Беларуси отправили в Россию по железной дороге рекордные 665 тысяч тонн бензина — в 25 раз больше, чем годом ранее. В июле поставки достигли 212 тысяч тонн.

Индийские НПЗ согласились поставить в Россию около 100 тысяч тонн бензина. Кроме того, одну партию объемом 30 тысяч тонн "ЛУКойл" закупил у Марокко. Она также остается неразгруженной в порту Мурманская.

Ранее три государственных нефтяных компании Индии, к которым Россия обратилась с просьбой увеличить поставки бензина на фоне топливного кризиса, заявили, что не имеют лишних объемов топлива для экспорта .

Что известно о проблемах с горючим в России?

Сейчас Россия сталкивается с острейшим топливным кризисом, вызванным серией успешных ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.

Ранее глава Кремля Владимир Путин впервые признал топливный кризис в РФ и заявил о полном запрете экспорта бензина .

На этом фоне Россия с июля 2026 года начала импорт нефтепродуктов из-за границы и ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива.