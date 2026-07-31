Россия начала импортировать бензин из Марокко на фоне дефицита горючего — Reuters

Россия импортировала морем около 30 000 тонн бензина АИ-92 из Марокко после того, как удары украинских беспилотников остановили работу крупных НПЗ. Производство топлива в стране упало до 65% от летней потребности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники.

Логистика и поставщики

Танкер под флагом Панамы скачал бензин в марокканском порту Танжер в середине июля и прибыл для разгрузки в российский арктический порт Мурманск. Поставщиком выступила компания "Лукойл".

По данным Санкт-Петербургской международной товарной биржи (SPIMEX), бензин АИ-92 предлагается для железнодорожных поставок со станции Кола, обслуживающей порт Мурманск.

Причины закупки топлива за границей

Москва ввела меры по поддержке внутреннего рынка топлива после того, как атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы повлекли за собой дефицит и рост цен. Падение производства вынудило власти ограничить продажу бензина в нескольких российских регионах.

Для стабилизации ситуации российское правительство задействовало импорт бензина по железной дороге из Беларуси и Казахстана, а также морские закупки. Кроме того, на фоне топливного кризиса Россия приступила к импорту бензина морем из Индии.

"Россия начнет импортировать нефтепродукты, чтобы помочь стабилизировать внутренний рынок на фоне дефицита топлива, вызванного остановками нефтеперерабатывающих заводов и ростом спроса", - заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак.

Отметим, что правительство РФ официально продлило запрет на экспорт дизельного горючего, бензина, судового горючего и газойля до 31 января 2027 года.