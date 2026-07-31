Росія почала імпортувати бензин з Марокко на тлі дефіциту пального – Reuters

Росія імпортувала морем близько 30 000 метричних тонн бензину АІ-92 із Марокко після того, як удари українських безпілотників зупинили роботу великих НПЗ. Виробництво палива в країні впало до 65% від літньої потреби.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, з посиланням на власні джерела.

Логістика та постачальники

Танкер під прапором Панами завантажив бензин у марокканському порту Танжер у середині липня та прибув для розвантаження в російський арктичний порт Мурманськ. Постачальником виступила компанія "Лукойл".

За даними Санкт-Петербургської міжнародної товарної біржі (SPIMEX), бензин АІ-92 пропонується для залізничних поставок зі станції Кола, яка обслуговує порт Мурманськ.

Причини закупівлі палива за кордоном

Москва запровадила заходи для підтримки внутрішнього ринку палива після того, як атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи спричинили дефіцит та зростання цін. Падіння виробництва змусило владу обмежити продаж бензину в кількох російських регіонах.

Для стабілізації ситуації російський уряд задіяв імпорт бензину залізницею з Білорусі та Казахстану, а також морські закупівлі. Крім того, на тлі паливної кризи Росія почала імпорт бензину морем з Індії.

"Росія почне імпортувати нафтопродукти, щоб допомогти стабілізувати внутрішній ринок на тлі дефіциту палива, спричиненого зупинками нафтопереробних заводів та зростанням попиту", — заявив віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак.

Зауважимо, що уряд РФ офіційно продовжив заборону на експорт дизельного пального, бензину, суднового пального та газойлю до 31 січня 2027 року.